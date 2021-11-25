Невеста бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу показала «неидеальное» фото в коротком черном платье: девушка поделилась новым снимком в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, недавно стало известно, что бывший муж Лорак, турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной. Девушку зовут Лилия. О ней известно немного: она работает визажистом в Киеве, воспитывает маленькую дочь и ведет страничку в Инстаграм, однако старается не рассказывать там о личной жизни.

Они с Муратом не комментируют свои отношения, однако время от времени делятся совместными фото.

На этот раз Лилия решила показать образ, в котором провела вечер. Девушка поделилась фото, сделанным в одном из столичных заведений. Лилия стояла на ступеньках в коротком черном платье, полностью облегающем ее фигуру.

Образ красотки дополнили черные колготы, ботинки на шпильке и маленькая черная сумочка.

На фото можно заметить небольшой «дефект»: снимок был сделан, когда Лилия поднимала руку, поэтому она получилась смазанной.

«Рука на этом фото живет своей жизнью», - пошутила в подписи Лилия.

Напомним, экс-муж Лорак нарвался на критику за неожиданный кадр с молодой невестой.

Как сообщала Politeka, экс-муж Ани Лорак решил покинуть с дочерью Украину и похвастался прощальными моментами.

Также Politeka писала, что дочь Ани Лорак на отдыхе с отцом и его невестой повторила образ своей мамы.