10-летняя дочь Ани Лорак (Каролины Куек) София отправилась к отцу в Украину, где не только подружилась с будущей мачехой, но и хорошо провела время на курорте в Карпатах.

Дочь Каролины решила вести Инстаграм не так давно, но уже пытается подражать современным блогерам и копировать их повадки, манеру вести социальную сеть и многое другое. Причем девочка не скрывает, что ей нравится это делать и дома она большую часть времени без матери.

Соня не рассказывает о личном и не говорит о том, как проходят ее будни с мамой. Однако каждый раз на отдыхе с отцом она активно публикует многие фото. В этот раз и сам Мурат показал, как увозит девочку из Украины, чтобы увести ее обратно в РФ.

Поскольку Соня живет с матерью там, Мурат каждый раз забирает ее на каникулы и отдых, чтобы провести время. Единственной дочери он ни в чем не отказывает, а недавно даже познакомил ее с будущей мачехой. Мужчина сделал предложение избраннице, с которой уже давно вместе.

После развода родителей Соня осталась жить с мамой в РФ, однако из-за постоянной занятости певицы девочка в большей степени предоставлена себе сама. Поэтому она учится, играет и отдыхает самостоятельно, что и показывает в сети.

Чаще всего юная София любит удивить пользователей, устраивая день танцев и хвастаясь своими подарками или покупками. Чтобы и далее быть в центре внимания, Соня также показала, каким бывает ее утро и чем она занимается.

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