Известный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показал, как проводит время в Париже, пока Осадчая занята работой в теплых краях.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды украинского шоу-бизнеса появились яркие фото с поездки. Он красовался в Украинском доме, рассказывая о своих приключениях.

«Это усадьба, в центре Парижа, где жил Ален Делон со своей первой женой Роми Шнайдер! Теперь здесь Украинский дом. Проходят выставки известных украинских художников и деятелей кино! Повсюду раздается украинский язык!», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу отзывов.

«Как приятно», «Круто», «Как по меркам украинских богачей, так ооочень скромно», «Какой представительный», «Интересно проводите время», - пишут пользователи сети.

Отметим, что жена Горбунова, телеведущая Катя Осадчая улетела в Дубай. По словам артистки, в теплые края она умчала по рабочим делам.

Напомним, что Горбунов с сыном на руках растрогал украинцев: "Вот это счастье".

Как сообщала Politeka, Горбунов похвастался романтическим путешествием без Осадчей: "Рука сама поднимается…".

Также Politeka писала, что Горбунов засветился в компании Астафьевой, решившей устроить провокацию: "Что Катя на это скажет?".