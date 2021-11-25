Відомий продюсер і ведучий прямих ефірів "Танців з зірками" Юрій Горбунов похвалився в соцмережі милим фото з Парижа.
Як повідомляє Politeka.net, популярний український і кінопродюсер Юрій Горбунов, який є чоловіком телезірки Каті Осадчої, поділився в Instagram своєю радістю – він відправився в Париж. Звичайно ж шоумен не втримався і зробив фото біля головної визначної пам'ятки найромантичнішого міста в світі – Ейфелевої вежі.
На фотографії Юрій зобразив себе знизу-вгору так, щоб пам'ятка добре помістилася в кадрі. Як видно, на прогулянку артист вийшов у теплому вбранні – чорній куртці з воротком і в шапці. Схоже, погода у Франції не сильною відрізняється від української.
У підписі до публікації Горбунов написав: "Бути в Парижі і пройти повз не виходить. Рука сама піднімається і робить селфі!". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію телеведучого: "Це не Париж", "Класно! Я теж там хочу побувати", "А з ким ваші діти?", "Я теж мрію там побувати. Вам бажаю гарного дня", "Вау!", "Круто".
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