Известный продюсер и ведущий прямых эфиров "Танців з зірками" Юрий Горбунов похвастался в соцсети милым фото из Парижа.
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский и кинопродюсер Юрий Горбунов, который является мужем телезвезды Кати Осадчей, поделился в Instagram своей радостью – он отправился в Париж. Конечно же шоумен не удержался и сделал фото возле главной достопримечательности самого романтичного города в мире – Эйфелевой башни.
На фотографии Юрий запечатлел себя снизу-вверх так, чтобы достопримечательность хорошо поместилась в кадре. Как видно, на прогулку артист вышел в теплом наряде – черной куртке с воротком и в шапке. Похоже, погода во Франции не сильной отличается от украинской.
В подписи к публикации Горбунов написал: "Быть в Париже и пройти мимо не получается. Рука сама поднимается и делает селфи!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего: "Это не Париж", "Классно! Я тоже там хочу побывать", "А с кем ваши дети?", "Я тоже мечтаю там побывать. Вам желаю хорошего дня", "Вау!", "Круто".
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