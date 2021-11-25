Известный продюсер и ведущий прямых эфиров "Танців з зірками" Юрий Горбунов похвастался в соцсети милым фото из Парижа.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский и кинопродюсер Юрий Горбунов, который является мужем телезвезды Кати Осадчей, поделился в Instagram своей радостью – он отправился в Париж. Конечно же шоумен не удержался и сделал фото возле главной достопримечательности самого романтичного города в мире – Эйфелевой башни.

На фотографии Юрий запечатлел себя снизу-вверх так, чтобы достопримечательность хорошо поместилась в кадре. Как видно, на прогулку артист вышел в теплом наряде – черной куртке с воротком и в шапке. Похоже, погода во Франции не сильной отличается от украинской.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Быть в Париже и пройти мимо не получается. Рука сама поднимается и делает селфи!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего: "Это не Париж", "Классно! Я тоже там хочу побывать", "А с кем ваши дети?", "Я тоже мечтаю там побывать. Вам желаю хорошего дня", "Вау!", "Круто".

Напомним, Осадчая с Горбуновым покинули Украину, разъехавшись в разные стороны: "Есть шанс, что…".

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая встретится с Горбуновым на "Танцях з зірками" в интересном амплуа: "Наконец-то!".

Также Politeka писала, что Осадчая засветила свой "сказочный" особняк по соседству с Каменских и Потапом: "Официально можно...".