Відомий український ведучий Юрій Горбунов викликав неоднозначну реакцію, опублікувавши спільний знімок з Дашею Астаф'євою в нескромному вбранні.
Як пише Politeka.net, шоумен поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram.
У новому випуску "Танців з зірками", який вийшов в ефір увечері 21 листопада, запрошеною зіркою стала екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва. Співачка не стала зраджувати собі, і вибрала для появи на шоу ефектне вбрання.
У публікації Горбунов поділився спільним фото, на якому приобнімав Астаф'єву. Співачка позувала в чорно-червоній сукні з розрізом до самого верху спідниці. Даша зухвало задерла наряд, демонструючи боді, який підодягла під низ і колготи в сіточку. Вона завмерла в досить дивній позі, неприродно вигнувши спину і одну руку.
"Під час рекламної паузи, грандіозного півфіналу!! Чекаємо Дашу Астаф'єву на паркеті! Хотіли б її бачити в наступному сезоні?", - написав Горбунов.
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Втім, деякі українці не оцінили таке фото.
"Боже ... що за фотка", "Ні, не хотіли б", "що за ракурс?", "Якась провокація", "можна було і не піднімати спідницю", "а що Катя на це скаже?", "А труси навіщо показувати", "Та що ви всі труси показуєте...", "Огидно", - пишуть люди.
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