Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала, как «воспитывает» нового члена своей семьи.

Как пишет Politeka.net, танцовщица поделилась милыми кадрами в Сториз.

Недавно дочке Кухар и ее мужа Александра Стоянова исполнилось семь лет. По этому случаю папа подарил девочке щенка. При этом он честно признался, что жена не знала о таком сюрпризе и была от него не в восторге.

Однако, судя по новым кадрам, Кухар не могла не проникнуться любовью к новому члену семьи. Сначала она поделилась снимком, на котором прижимала к себе щенка.

«Можешь даже не кормить, только возьми на ручки», - подписала фото балерина.

А на следующих кадрах она увидела, как маленький Тео тащит за ленточку ее пуант.

«Так, а чем занят наш сладкий? Тео, ты где это стащил? Ты балетом хочешь заниматься? Иди сюда! Он же мокрый! Зачем он тебе нужен, признавайся? Балетом будешь заниматься?», - в шутку поинтересовалась у щенка Кухар.

Она тут же попыталась вернуть себе обувь.

«Отдай маме пуант! Всю обувь попрятала, про пуанты забыла», - обратилась балерина к Тео.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" показала себя в неожиданном амплуа.

Как сообщала Politeka, Кухар показала непривычную сторону своей работы, впечатлив украинцев.

Также Politeka писала, что Ксения Мишина положила глаз на кресло судьи "Танців з зірками" Кухар.