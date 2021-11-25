Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала, как «воспитывает» нового члена своей семьи.
Как пишет Politeka.net, танцовщица поделилась милыми кадрами в Сториз.
Недавно дочке Кухар и ее мужа Александра Стоянова исполнилось семь лет. По этому случаю папа подарил девочке щенка. При этом он честно признался, что жена не знала о таком сюрпризе и была от него не в восторге.
Однако, судя по новым кадрам, Кухар не могла не проникнуться любовью к новому члену семьи. Сначала она поделилась снимком, на котором прижимала к себе щенка.
«Можешь даже не кормить, только возьми на ручки», - подписала фото балерина.
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А на следующих кадрах она увидела, как маленький Тео тащит за ленточку ее пуант.
«Так, а чем занят наш сладкий? Тео, ты где это стащил? Ты балетом хочешь заниматься? Иди сюда! Он же мокрый! Зачем он тебе нужен, признавайся? Балетом будешь заниматься?», - в шутку поинтересовалась у щенка Кухар.
Она тут же попыталась вернуть себе обувь.
«Отдай маме пуант! Всю обувь попрятала, про пуанты забыла», - обратилась балерина к Тео.
Напомним, Кухар из "Танців з зірками" показала себя в неожиданном амплуа.
Как сообщала Politeka, Кухар показала непривычную сторону своей работы, впечатлив украинцев.
Также Politeka писала, что Ксения Мишина положила глаз на кресло судьи "Танців з зірками" Кухар.