Бывшая подопечная музыканта и продюсера Дмитрия Монатика, экс-участница "Танців з зірками", украинская певица Лида Ли показала кадры из нового клипа.

Как пишет Politeka.net, не так давно Лида Ли ушла в свободное плавание, совсем недолго пробыв в продюсерском центре Монатика. Она успела принять участие в нескольких известных телепроектах, продолжая активно строить сольную карьеру.

На свежих кадрах она предстала в страстном образе, позируя на фоне красной ткани.

«Премьера «On Fire» is coming! Уже завтра… Волнению нет предела! Оставляйте ❤ в комментариях, давайте окружим всё вокруг любовью и огнём!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Не томите уже», «Эту песню ждала как только в live услышала», «Лида, очень жду песню. Хорошей премьеры. Любим», «Несмотря ни на что, все движения теперь он фаааер», «Когда сердце в огне и огонь в сердце», «Жду, зажжем танцполы и не только», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Lida Lee рассказала, что творилось за кулисами после их вылета из танцевального шоу: "Плакали все, кроме...".

Как сообщала Politeka, Lida Lee в белоснежном пиджаке впечатлила украинцев: "Не просто шалость".

Также Politeka писала, что Лида Ли показала эффектные образы для «Танцев со звездами»: "Страсть и пасадобль".