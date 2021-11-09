Вибула учасниця проекту "Танців з зірками" молода співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) здивувала новим образом і заінтригувала витівками.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Lida Lee, яка нещодавно покинула шоу "Танці з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня здивувала новим образом і заінтригувала витівками.

Як видно, на новому фото загадкова Ліда відображена в цікавій локації і виглядає так, ніби щось задумала. Перед камерою вона з'явилася в білосніжному брючному костюмі, під піджаком якого немає нічого, навіть білизни. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Lida Lee заінтригувала шанувальників: "Цього вівторка сталося просто все, крім того, що планувалося. Бувають же такі дні, але тут головне не розгубитися і не забувати свої цілі! Дорогі хлопці, таке тут замишляється! І не просто витівка!".

Нагадаємо, Lida Lee, що вилетіла з "Танців з зірками", звернулася до своєї суперниці Зарицької: "Сашко, ти...".

Як повідомляла Politeka, Lida Lee після вильоту з "Танців з зірками" почала розхвалювати інший телепроект: "Отака сотня!".

Також Politeka писала, що Замішана в розлученні Дзідзьо Цибульська зійшлася в модній битві з експідопічною Монатіка: "У Ліди Лі ефектніше".