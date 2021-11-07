Співачка Ліда Лі, колишня підопічна Дмитра Монатіка, показала образи для "Танців з зірками", в яких брала участь.

Як пише Politeka.net, Ліда Лі спочатку працювала у Дмитра Монатіка бек-вокалісткою, а потім спробувала свої сили в талант-шоу, після чого зірковий співак почав продюсувати починаючу співачку. А нещодавно Дмитро перестав займатися розкруткою Ліди лі, про що повідомив в Instagram. Після цього співачка встигла засвітиться на шоу "Танці з зірками", яке досить швидко покинула.

На нових сторіс в Instagram Ліда показала образи для шоу. Зірка показала три костюми, які підготувала для "Танців з зірками".

"А ми що, так і не зробили з вами другу частину битви образів з проекту?

Давайте це терміново виправляти і вибирати, який на вашу думку образ переміг! Драйв і сальса, пристрасть і пасадобль, або дивацтво і самба?",- написала Ліда.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Складно вибирати, все було круто", "Ліда, як же вас не вистачає на танцях", "чудова самба", " я дико люблю ефір з сальсою, тому я за кобру і кіски (і у мене якраз з цього образу шматочок є ахах)".

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