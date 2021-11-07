Співачка Ліда Лі, колишня підопічна Дмитра Монатіка, показала образи для "Танців з зірками", в яких брала участь.
Як пише Politeka.net, Ліда Лі спочатку працювала у Дмитра Монатіка бек-вокалісткою, а потім спробувала свої сили в талант-шоу, після чого зірковий співак почав продюсувати починаючу співачку. А нещодавно Дмитро перестав займатися розкруткою Ліди лі, про що повідомив в Instagram. Після цього співачка встигла засвітиться на шоу "Танці з зірками", яке досить швидко покинула.
На нових сторіс в Instagram Ліда показала образи для шоу. Зірка показала три костюми, які підготувала для "Танців з зірками".
"А ми що, так і не зробили з вами другу частину битви образів з проекту?
Екс-чоловік Ані Лорак вирішив покинути з дочкою Україну і похвалився прощальними моментами: кадри
Дочка Полякової засвітила батька, українці ошелешені: "Та це її дід"
Обірвалося життя відомої українки, її останні дні пройшли в реанімації: "Ковід виявився сильнішим"
Друга трагедія за рік: слідом за колегою пішов з життя вокаліст відомого гурту
Вантажівка без гальм протаранила ряд авто, відразу 19 жертв: "Кілька машин загорілися і..."
Давайте це терміново виправляти і вибирати, який на вашу думку образ переміг! Драйв і сальса, пристрасть і пасадобль, або дивацтво і самба?",- написала Ліда.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Складно вибирати, все було круто", "Ліда, як же вас не вистачає на танцях", "чудова самба", " я дико люблю ефір з сальсою, тому я за кобру і кіски (і у мене якраз з цього образу шматочок є ахах)".
Нагадаємо, Lida Lee пояснила, що творилося за лаштунками після їх вильоту з "Танців з зірками"
Також Politeka повідомляла, що вилетіла з "Танців з зірками" Lida Lee звернулася до своєї суперниці Зарицької
А ще Politeka писала, що Lida Lee після вильоту з "Танців з зірками" почала розхвалювати інший телепроект