Учасниця "Танців з зірками" співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) розповіла, як вони з партнером пережили виліт з проекту.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Lida Lee в інтерв'ю в програмі" Світське життя "поділилася емоціями від того, як для неї Закінчилася участь в"Танцях з зірками". Так, за словами дівчини, коли стало зрозуміло, що вони з партнером Олексієм Базелою залишають шоу, плакали всі, крім них самих.

"Я дуже емоційна дівчина, але не було сліз. Плакали всі навколо, крім нас. Ну, я не повірила, це був такий момент, коли я не розуміла, що сталося", - зізналася артистка. Партнер дівчини за проектом додав, що після ефіру вони довго сиділи мовчки в гримерці. А за тим, за словами Ліди, лежали на паркеті.

Ліда Лі та Олексій Базела

Також співачка зізналася, що коли вона прокинулася наступного дня соцмережі просто розривалися, українці вимагали повернути цю пару на паркет. Щоб подякувати публіці за підтримку Ліда і Олексій вже поза проектом зняли на відео ще один свій танець – контемп.

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Ліда Лі та Олексій Базела

Нагадаємо, Lida Lee, що вилетіла з "Танців з зірками", звернулася до своєї суперниці Зарицької: "Сашко, ти...".

Як повідомляла Politeka, Lida Lee після вильоту з "Танців з зірками" почала розхвалювати інший телепроект: "Отака сотня!".

Також Politeka писала, що Lida Lee не змогла розлучитися зі своїм партнером після вильоту з шоу: "Потрібно зізнатися вам...".