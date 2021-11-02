Учасниця "Танців з зірками" співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) розповіла, як вони з партнером пережили виліт з проекту.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Lida Lee в інтерв'ю в програмі" Світське життя "поділилася емоціями від того, як для неї Закінчилася участь в"Танцях з зірками". Так, за словами дівчини, коли стало зрозуміло, що вони з партнером Олексієм Базелою залишають шоу, плакали всі, крім них самих.

"Я дуже емоційна дівчина, але не було сліз. Плакали всі навколо, крім нас. Ну, я не повірила, це був такий момент, коли я не розуміла, що сталося", - зізналася артистка. Партнер дівчини за проектом додав, що після ефіру вони довго сиділи мовчки в гримерці. А за тим, за словами Ліди, лежали на паркеті.

Також співачка зізналася, що коли вона прокинулася наступного дня соцмережі просто розривалися, українці вимагали повернути цю пару на паркет. Щоб подякувати публіці за підтримку Ліда і Олексій вже поза проектом зняли на відео ще один свій танець – контемп.

Нагадаємо, Lida Lee, що вилетіла з "Танців з зірками", звернулася до своєї суперниці Зарицької: "Сашко, ти...".

Як повідомляла Politeka, Lida Lee після вильоту з "Танців з зірками" почала розхвалювати інший телепроект: "Отака сотня!".

Також Politeka писала, що Lida Lee не змогла розлучитися зі своїм партнером після вильоту з шоу: "Потрібно зізнатися вам...".