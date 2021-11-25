Известная певица и телеведущая, победительница «Фабрики звезд» Оля Цибульская показала, какая атмосфера царит на съемочной площадке, где она работает с Виталием Козловским.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская и Виталий Козловский вместе ведут шоу на одном из популярных телеканалов. Парочку обожают зрители за особенную химию, которая возникает у них в эфире. Звезды много шутят, подкалывают друг друга, и ведут себя весьма провокационно.

У себя в Инстаграм Цибульская засветила артиста перед съемками. Она подошла к нему и стала расхваливать его внешний вид.

«Вот Виталя, посмотрите, какой красивый. Цветет и пахнет. Понюхайте Виталика. Как же пахнет, как же цветет. Мы!», - отметила артистка и крепко прижалась к своему коллеге.

Отметим, что Цибульской не раз приписывали роман со знаменитыми мужчинами. Козловский – не исключение. Впрочем, звезду это не волнует и она продолжает подкидывать поклонникам поводы для обсуждений.

Напомним, что Оля Цибульская развалилась в кровати и дала странный совет: «Сегодня идеальный вечер, чтобы…».

Как сообщала Politeka, Цибульская поделилась семейной историей, от которой мурашки по коже: "Силой получил свое...".

Также Politeka писала, что Цибульская рассказала о недостатках своей фигуры: «Не хочу знать».