Співачка і телеведуча Оля Цибульська, кума українського виконавця Дзідзьо, розповіла історію, від якої кров холоне в жилах, і закликала не мовчати, а також не залишатися байдужими.

Відома артистка розповіла історію, щоб привернути увагу до проблем у деяких сім'ях, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Оля Цибульська від імені однієї з жертв зізналася - її схиляли до того, чого вона не хотіла.

"Я кажу: "Не хочу". Тоді він просто озвірів, зірвав ялинкову гірлянду, зав'язав мені нею руки і силою отримав своє, але це вже була остання крапля. Тієї ночі я написала заяву в поліцію", - розповіла артистка.

Як виявилося, зірка взяла участь у записі відео, присвяченому Міжнародному дню боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

"Я озвучила реальну історію насильства, взяту з протоколів поліції", - написала Оля Цибульська закликала не мовчати, а також не залишатися байдужими.

"Дуже крутий посил! Сильний! Тільки ось поліція навряд чи допоможе в цій ситуації. Знаю на з чуток. Потрібно йти, бігти, далеко і не повертатися", "😢😢😢😢😢😢😢😢😢 прикро до сліз за кожну жінку, яка живе з болем в душі або носить синці від чоловіка, який не здатний утримувати сім'ю", - написали користувачі Мережі.

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