Певица и телеведущая Оля Цибульская, кума украинского исполнителя Дзидзьо, рассказала историю, от которой кровь стынет в жилах, и призвала не молчать, а также не оставаться равнодушными.
Известная артистка рассказала историю, чтобы привлечь внимание к проблемам в некоторых семьях, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Оля Цибульская от имени одной из жертв призналась - ее склоняли к тому, чего она не хотела.
"Я говорю: "Не хочу". Тогда он просто озверел, сорвал елочную гирлянду, завязал мне ней руки и силой получил свое, но это уже была последняя капля. Той ночью я написала заявление в полицию", - рассказала артистка.
Как оказалось, звезда приняла участие в записи видео, посвященном Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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"Я озвучила реальную историю насилия, взятую из протоколов полиции", - написала Оля Цибульская и призвала не молчать, а также не оставаться равнодушными.
"Очень крутой посыл! Сильный! Только вот полиция вряд ли поможет в этой ситуации. Знаю на понаслышке. Нужно уходить, бежать, далеко и не возвращаться", "😢😢😢😢😢😢😢😢😢 обидно до слез за каждую женщину, которая живет с болью в душе или носит синяки от мужчины, который не способен содержать семью", - написали пользователи сети.
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