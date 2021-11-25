Певица и телеведущая Оля Цибульская, кума украинского исполнителя Дзидзьо, рассказала историю, от которой кровь стынет в жилах, и призвала не молчать, а также не оставаться равнодушными.

Известная артистка рассказала историю, чтобы привлечь внимание к проблемам в некоторых семьях, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Оля Цибульская от имени одной из жертв призналась - ее склоняли к тому, чего она не хотела.

"Я говорю: "Не хочу". Тогда он просто озверел, сорвал елочную гирлянду, завязал мне ней руки и силой получил свое, но это уже была последняя капля. Той ночью я написала заявление в полицию", - рассказала артистка.

Как оказалось, звезда приняла участие в записи видео, посвященном Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

"Я озвучила реальную историю насилия, взятую из протоколов полиции", - написала Оля Цибульская и призвала не молчать, а также не оставаться равнодушными.

"Очень крутой посыл! Сильный! Только вот полиция вряд ли поможет в этой ситуации. Знаю на понаслышке. Нужно уходить, бежать, далеко и не возвращаться", "😢😢😢😢😢😢😢😢😢 обидно до слез за каждую женщину, которая живет с болью в душе или носит синяки от мужчины, который не способен содержать семью", - написали пользователи сети.

Напомним, Кума Дзидзьо Цибульская с Козловским впечатлили образами в честь Хэллоуина

А еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская откровенно заговорила о недостатках своей фигуры

Также Politeka сообщала, что кума Dzidzio Цибульская показала внушительный живот на последних сроках беременности