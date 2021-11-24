Відома співачка і телеведуча, переможниця "Фабрики зірок" Оля Цибульська відверто заговорила про свою зовнішність, торкнувшись теми ваги.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Цибульська дуже часто розмовляє з прихильницями. Вона відповідає на різні питання, включаючи особисті. Цього разу артистка вирішила поговорити про свою вагу.

"Яка у вас вага дуже цікаво? Виглядаєте шикарно", - поцікавилися шанувальники.

"Днями натрапила на фотки 2019-го і зрозуміла, що набрала. Скільки? Не хочу знати. На ваги не встаю, хоча це круто стимулює. Не їм на ніч. Сподіваюся, скоро повернуся. Тому що, коли ти подобаєшся собі в дзеркалі – всі сфери підтягуються", - зазначила артистка.

Незважаючи на невелике невдоволення своєю фігурою, Оля Цибульська виглядає чудово. Вона регулярно красується в ефектних нарядах, які підкреслюють її пишні форми. Артистка любить сукні з декольте, які підкреслюють її жіночність і м'якість.

Нагадаємо, що Оля Цибульська приголомшила кадрами з Дзідзьо:"абсолютно не впізнати його".

Як повідомляла Politeka, Цибульська розвалилася в ліжку і дала українкам пораду: "Сьогодні ідеальний вечір, щоб...".

Також Politeka писала, що Цибульська розповіла про особливий досвід:"адреналін такий".