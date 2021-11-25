Известная украинская актриса Ольга Сумская восхитилась своим перевоплощением перед очередными съемками и похвасталась результатом на камеру.

Как пишет Politeka.net, звезда порадовала поклонников новыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм.

Сейчас Сумская продолжает сниматься во многих проектах, а также выступает на сцене театра с различными представлениями. Актриса уже давно привыкла к такому режиму жизни, однако иногда не может удержаться от того, чтобы не восхититься своим преображением для съемок.

На этот раз знаменитость показала себя в гримерке. Ее естественная красота была умело подчеркнута простым, но от этого не менее эффектным макияжем с акцентом на глаза и легким блеском на губах.

Звезда была в клетчатом пиджаке, под которым проглядывала джинсовая рубашка и белая водолазка.

Волосы Сумской свободно спадали на ее плечи легкими локонами.

«Видите? Такой стилечек…Чудесно!», - произносит актриса.

Она показала мастера, который работал над ее внешним видом, и поблагодарила его за получившуюся красоту.

«Руки мастера боятся, понимаешь?», - рассмеялась Сумская.

Напомним, 55-летняя Сумская Ольга без косметики и фотошопа показала, как выглядит.

Как сообщала Politeka, Сумская показала красавицу-дочь от Борисюка: на кого похожа наследница украинской "Роксоланы".

Также Politeka писала, что 54-летняя Сумская похвасталась своими дочерями-красотками от разных мужей.