Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина впечатлила роскошным образом в красном платье на новом снимке для своего Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина продемонстрировала свою роковую сторону в новом образе.

Как известно, не так давно семья Бабкиных оказалась в центре скандала после того как правда об изменах Сергея всплыла наружу. Музыкант сам признался, что изменил супруге с сотней проституток. Пара не постеснялась рассказать эту историю на камеру, после чего Снежана заявила, что прощает мужа ради сохранения семьи.

Сейчас Бабкина проводит марафоны для женщин, на которых учит их строить счастье в личной жизни. Она также активно ведет свою страницу в Инстаграм.

В новом посте Снежана решила показать себя в образе роковой красотки. Она позировала в ярко-красном шелковом платье с большим черным поясом, который подчеркивал талию. Юбка наряда с одной стороны немного задралась, кокетливо привлекая внимание к стройной ножке красотки.

Поклонники Бабкиной не смогли пройти мимо этого поста.

«Огонь», «Снежинка», «Шикарная! Щедрая! Добрая! Самая любимая! Наша Снежаночка», «Богиня», «Супер», «Ого! Люблю – не могу», «Хм... Наконец то одетая... И не просто одетая... А прилично одетая», - пишут люди.

Напомним, семья Сергея Бабкина после скандала с изменами похвасталась идиллией.

Как сообщала Politeka, жена Бабкина после измен мужа заговорила о проблеме, способной испортить жизнь.

Также Politeka писала, что жена Бабкина после измен мужа призналась ему в чувствах на публике.