Известная актриса, судья "Україна має талант" Ксения Мишина впечатлила эффектной фотосессией в прозрачном платье, засветив свою идеальную фигурку.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у кинозвезды появились яркие снимки. Мишина позировала в черном платье-сетке, под которым виднелось нижнее белье. Актриса засветила себя со всех сторон, показав, что находится в идеальной форме.

«Доброй ночи», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях ее ждали сотни восторженных слов и комплиментов от поклонников.

«Вау, бомбезные фото!», «Сильно красивая», «Вау, сдавайте нам явки пароли, где найти такое платье/сетку?», «Ух, ты какая, и в то тоже время провокационно», «Ну все, он уже и так кусает локти, харош))», «Восхитительная», «Это очень горячо мадам», - пишут пользователи сети.

Отметим, что поклонники до сих пор забрасывают Мишину вопросами об отношениях с победителем проекта «Холостячка» Александром Эллертом. Многие надеются, что пара снова будет вместе.

Напомним, что Ксения Мишина за кулисами «Танців з зірками» устроила соревнования с известной телеведущей.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина улетела из Украины, похваставшись путешествием: "Смотрите, как красиво".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина очаровала естественной красотой, показав лицо вблизи: "Каждой женщине важно…".