Відома актриса і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина показала нову фотосесію, в якій з'явилася в незвичайному образі.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка стала суддею нового сезону легендарного шоу "Україна має талант", поділилася в мережі яскравими кадрами з нової фотосесії. А в підписі до публікації розповіла про жінок.

Як видно, на нових знімках Ксенія позує в цікавій локації і виблискує природною красою, показавши обличчя зблизька. Перед камерою актриса з'явилася в затишному бежевому светрі, її розкішне волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж і задумливий вигляд.

У підписі до фотографій Мішина написала: "Кожній жінці важливо відчувати себе особливою. Мова не про почуття переваги, а про відчуття власної неповторності. Кожна з нас шукає свої джерела самовираження і натхнення для розкриття цього почуття. А я сьогодні хочу поділитися з вами своїм символом унікальності, любові і усвідомленості".

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