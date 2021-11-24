Известная актриса и судья "Україна має талант" Ксения Мишина показала новую фотосессию, в которой появилась в необычном образе.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая стала судьей нового сезона легендарного шоу "Україна має талант", поделилась в сети яркими кадрами из новой фотосессии. А в подписи к публикации рассказала о женщинах.

Как видно, на новых снимках Ксения позирует в интересной локации и сверкает естественной красотой, показав лицо вблизи. Перед камерой актриса появилась в уютном бежевом свитере, ее роскошные волосы распущены, а на лице легкий макияж и задумчивый вид.

В подписи к фотографиям Мишина написала: "Каждой женщине важно чувствовать себя особенной. Речь не о чувстве превосходства, а об ощущении собственной неповторимости. Каждая из нас ищет свои источники самовыражения и вдохновения для раскрытия этого чувства. А я сегодня хочу поделиться с вами своим символом уникальности, любви и осознанности".

Напомним, "Україна має талант", двойник знаменитого певца покусился на сердце "Холостячки" Мишиной: "Эллерт, Элвис...".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина положила глаз на кресло судьи "Танців з зірками" Кухар: "Вот это заявка".

Также Politeka писала, что Мишина затянула формы в кожу на "Україна має талант", фото: "Сразу золотая кнопка".