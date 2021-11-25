Відома українська акторка, яка стала суддею нового сезону шоу "Україна має талант", Ксенія Мішина показала кадри із розкішного відпочинку в Дубаї.

Як пише Politeka.net, відома українська акторка Ксенія Мішина, яку українці знають як головну героїню першого сезону реаліті "Холостячка" та суддю нового сезону шоу "Україна має талант", розповіла шанувальникам у своєму Instagram, що полетіла з подругами на відпочинок у Дубаї.

Так, Мішина показала розкішний вигляд зі свого номеру.

"Добрий ранок. От такий от класний вигляд з нашої вілли. Басейн…Дивіться, як гарно. Скоро вам проведу рум-тур", - сказала Ксенія.

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Також суддя "Україна має талант" показала шанувальникам, що їм подали на сніданок.

"Показую вам наш королівський сніданок. Ох, як гарно… Дівчата, смачно?", - запитала Ксенія у подруг.

Після сніданку Ксенія Мішина відправилася на пляж.

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Нагадаємо, що "Україна має талант", двійник знаменитого співака покусився на серце "Холостячки" Мішиної: "Еллерт, Елвіс...".

A ще Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Еллерт показав, чим займається після розриву з Мішиною: "Відчував себе Монатіком".