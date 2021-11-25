Відома українська акторка, яка стала суддею нового сезону шоу "Україна має талант", Ксенія Мішина показала кадри із розкішного відпочинку в Дубаї.
Як пише Politeka.net, відома українська акторка Ксенія Мішина, яку українці знають як головну героїню першого сезону реаліті "Холостячка" та суддю нового сезону шоу "Україна має талант", розповіла шанувальникам у своєму Instagram, що полетіла з подругами на відпочинок у Дубаї.
Так, Мішина показала розкішний вигляд зі свого номеру.
"Добрий ранок. От такий от класний вигляд з нашої вілли. Басейн…Дивіться, як гарно. Скоро вам проведу рум-тур", - сказала Ксенія.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
На покинутій фермі знайшли тіло українця: останки сховали в цистерну, деталі
В Україні скорочують тривалість COVID-сертифікатів: скільки діятиме "жовтий"
Нове нещастя сталося з актрисою Світличною, прогноз невтішний: "Вже ніколи не..."
Штрафи до 23 тисяч гривень: Рада прийняла новий закон, що опинилося під забороною
Також суддя "Україна має талант" показала шанувальникам, що їм подали на сніданок.
"Показую вам наш королівський сніданок. Ох, як гарно… Дівчата, смачно?", - запитала Ксенія у подруг.
Після сніданку Ксенія Мішина відправилася на пляж.
Рaніше Politeka писала, що Ксенія Мішина зачарувала природною красою, показавши обличчя зблизька: "Кожній жінці важливо...".
Нагадаємо, що "Україна має талант", двійник знаменитого співака покусився на серце "Холостячки" Мішиної: "Еллерт, Елвіс...".
A ще Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Еллерт показав, чим займається після розриву з Мішиною: "Відчував себе Монатіком".