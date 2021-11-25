Известная украинская актриса, которая стала судьей нового сезона шоу "Україна має талант", Ксения Мишина показала кадры из роскошного отдыха в Дубае.

Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которую украинцы знают как главную героиню первого сезона реалити "Холостячка" и судью нового сезона шоу "Україна має талант", рассказала поклонникам в своем Instagram, что полетела с подругами на отдых в Дубае.

Так, Мишина показала роскошный вид со своего номера.

"Доброе утро. Вот такой вот классный вид с нашей виллы. Бассейн ... Смотрите, как красиво. Скоро вам проведу рум-тур", - сказала Ксения.

Также судья "Україна має талант" показала поклонникам, что им подали на завтрак.

"Показываю вам наш королевский завтрак. Ох, как красиво ... девчонки, вкусно?",- спросила Ксения у подруг.

После завтрака Ксения Мишина отправилась на пляж.

Ранее Politeka писала, что Ксения Мишина очаровала природной красотой, показав лицо вблизи: "Каждой женщине важно...".

Напомним, что "Україна має талант", двойник знаменитого певца покусился на сердце "Холостячки" Мишиной: "Эллерт, Элвис...".

A еще Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" Эллерт показал, чем занимается после разрыва с Мишиной: "Чувствовал себя Монатиком".