Известная украинская актриса, которая стала судьей нового сезона шоу "Україна має талант", Ксения Мишина показала кадры из роскошного отдыха в Дубае.
Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которую украинцы знают как главную героиню первого сезона реалити "Холостячка" и судью нового сезона шоу "Україна має талант", рассказала поклонникам в своем Instagram, что полетела с подругами на отдых в Дубае.
Так, Мишина показала роскошный вид со своего номера.
"Доброе утро. Вот такой вот классный вид с нашей виллы. Бассейн ... Смотрите, как красиво. Скоро вам проведу рум-тур", - сказала Ксения.
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Также судья "Україна має талант" показала поклонникам, что им подали на завтрак.
"Показываю вам наш королевский завтрак. Ох, как красиво ... девчонки, вкусно?",- спросила Ксения у подруг.
После завтрака Ксения Мишина отправилась на пляж.
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