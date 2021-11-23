Учасниця шоу "Україна має талант" Марія Палаженко вразила рок-вокалом суддів проекту.

Як пише Politeka.net, талант-шоу "Україна має талант" повернувся на екрани українців. Новими суддями проекту стали переможці "Танців з зірками" Євген Кот і Ксенія Мішина, а також телеведучий Сергій Притула. У п'ятому випуску запрошеним суддею став борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який взяв "золото" на Олімпіаді в Токіо.

У новому випуску вирішила спробувати свої сили працівниця караоке Марія Палаженко. Співачка відразу вразила своїм рок-вокалом з хрипцою. Настільки Марія добре співала, що Євген Кот танцював на столі.

Фанати почали активно обговорювати відео:

"Цікавий голос. Це ж треба вміти так співати з хрипотою. Молодець!!!", "Від виконання мороз по шкірі!! Чудове виконання!!! Удачі Вам!!!", "Розумничка !!!!!!! Тримаємо кулачки за тебе !!! Чекаємо продовження", " О, з нашого міста енергетиків! Будемо вболівати за тебе!", "Явно, може співати в різній манері. Але сьогодні вирішила, ось так цікавіше. Щоб привернути до себе увагу і здивувати","У мене щелепа відпала коли почула цей голос..... БРАВО!!"

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