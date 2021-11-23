Учасниця шоу "Україна має талант" Марія Палаженко вразила рок-вокалом суддів проекту.
Як пише Politeka.net, талант-шоу "Україна має талант" повернувся на екрани українців. Новими суддями проекту стали переможці "Танців з зірками" Євген Кот і Ксенія Мішина, а також телеведучий Сергій Притула. У п'ятому випуску запрошеним суддею став борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який взяв "золото" на Олімпіаді в Токіо.
У новому випуску вирішила спробувати свої сили працівниця караоке Марія Палаженко. Співачка відразу вразила своїм рок-вокалом з хрипцою. Настільки Марія добре співала, що Євген Кот танцював на столі.
Фанати почали активно обговорювати відео:
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Ведучий шоу "Екси" Педан в майці-алкоголічці насмішив видом в поїзді: "Романтика залізниці"
Розведений Пономарьов в компанії молодих красунь подражнив Дзідзьо: "Все пропустив"
"Мастер Шеф", глядачі збунтувалися після чергового рішення суддів, хто вилетів: "Найгірший сезон"
Кінець "червоної" зони у двох областях України: у МОЗ оголосили, де це станеться
"Цікавий голос. Це ж треба вміти так співати з хрипотою. Молодець!!!", "Від виконання мороз по шкірі!! Чудове виконання!!! Удачі Вам!!!", "Розумничка !!!!!!! Тримаємо кулачки за тебе !!! Чекаємо продовження", " О, з нашого міста енергетиків! Будемо вболівати за тебе!", "Явно, може співати в різній манері. Але сьогодні вирішила, ось так цікавіше. Щоб привернути до себе увагу і здивувати","У мене щелепа відпала коли почула цей голос..... БРАВО!!"
Нагадаємо, Мішина затягнула форми в шкіру на "Україна має талант", фото
А ще Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Євген Кот здивував реакцією на учасників шоу
Також Politeka повідомляла, що мускулистий красунчик "викрав" Мішину на Україна має талант прямо з-під носа Кота і Притули