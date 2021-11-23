Участница шоу "Україна має талант" Мария Палаженко впечатлила рок-вокалом судей проекта.

Как пишет Politeka.net, талант-шоу "Україна має талант" вернулся на экраны украинцев. Новыми судьями проекта стали победители "Танців з зірками" Евгений Кот и Ксения Мишина, а также телеведущий Сергей Притула. В пятом выпуске приглашенным судьей стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который взял "золото" на Олимпиаде в Токио.

В новом выпуске решила попробовать свои силы работница караоке Мария Палаженко. Певица сразу поразила своим рок-вокалом с хрипцой. Настолько Мария хорошо пела, что Евгений Кот танцевал на столе.

Фанаты начали активно обсуждать видео:

"Интересный голос. Это же надо уметь так петь с хрипотцой. Молодец!!!", "От исполнения мороз по коже!! Великолепное исполнение!!! Удачи Вам!!!", "Умничка !!!!!!! Держим кулачки за тебя !!! Ждем продолжения", "О, из нашего города энергетиков! Будем болеть за тебя!", "Явно, может петь в различной манере. Но сегодня решила, вот так интереснее. Чтобы привлечь к себе внимание и удивить", "У меня челюсть отпала когда услышала этот голос..... БРАВО!!"

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