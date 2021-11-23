Переможець шоу "Холостячка-1", гуморист з "Квартал 95" і ведучий заходів, Олександр Еллерт, розповів, чим займається після розриву з Ксенією Мішиною.
Гуморист Олександр Еллерт і актриса Ксенія Мішина намагалися побудувати відносини після завершення зйомок в " Холостяку", повідомляє Politeka.net.
Цього літа пара розлучилася, і спроби відновити відносини з коханою не увінчалися успіхом.
Зараз обидва займаються розвитком своїх кар'єр. Зокрема, Олександр Еллерт днями провів майстер-клас зі своїм колегою, теж гумористом, Адісом Маммо.
У своєму новому пості колишній учасник "Холостячки" розповів і про інших партнерів, і поділився враженнями, і навіть зізнався, що відчував себе Монатіком, коли побачив кількість апаратури для світла і звуку.
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"Круто було все! Ми не могли інакше!", - у підсумку написав Олександр Еллерт.
За годину публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.
"Як же все було красиво ❤️❤️❤️", " Саша, ти найкращий!!!🔥 ", "🔥Саша, пишаємося вашим талантом і організаторськими здібностями. Адже цей майстер клас міжнародного рівня! 👏👏👏", "Эллерт-красава!!! Кращий!🔥 🔥 🔥 ", "Ви круті👏 🔥", - написали користувачі мережі.
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