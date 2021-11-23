Комік показав своє проведення часу

Переможець шоу "Холостячка-1", гуморист з "Квартал 95" і ведучий заходів, Олександр Еллерт, розповів, чим займається після розриву з Ксенією Мішиною.

Гуморист Олександр Еллерт і актриса Ксенія Мішина намагалися побудувати відносини після завершення зйомок в " Холостяку", повідомляє Politeka.net.

Цього літа пара розлучилася, і спроби відновити відносини з коханою не увінчалися успіхом.

Зараз обидва займаються розвитком своїх кар'єр. Зокрема, Олександр Еллерт днями провів майстер-клас зі своїм колегою, теж гумористом, Адісом Маммо.

У своєму новому пості колишній учасник "Холостячки" розповів і про інших партнерів, і поділився враженнями, і навіть зізнався, що відчував себе Монатіком, коли побачив кількість апаратури для світла і звуку.

"Круто було все! Ми не могли інакше!", - у підсумку написав Олександр Еллерт.

За годину публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Як же все було красиво ❤️❤️❤️", " Саша, ти найкращий!!!🔥 ", "🔥Саша, пишаємося вашим талантом і організаторськими здібностями. Адже цей майстер клас міжнародного рівня! 👏👏👏", "Эллерт-красава!!! Кращий!🔥 🔥 🔥 ", "Ви круті👏 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Еллерт закотив галасливу вечірку з Матвієнко, Мірзояном і рибалкою, але без Мішиної

Як повідомляла Politeka, переможець "Холостячки" Олександр Еллерт не сумує після розриву з Мішиною

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