На сцену шоу "Україна має талант" вийшов двійник Елвіса Преслі та вразив "Холостячку" Ксенію Мішину.

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Також актриса є суддею шоу "Україна має талант" разом з Сергієм Притулою та Євгеном Котом.

Так, цього разу на акаунті програми "Україна має талант" опублікували нове відео. На кадрах видно, що на сцену шоу прийшов двійник Елвіс Преслі, який відразу вразив Ксенію Мішину і привів її в захват. Варто відзначити, що на цей кастинг до них приєднався відомий спортсмен - Жан Беленюк.

"Новий претендент на серце "Холостячки", — пишуть на акаунті.

"Кайф!",- закричала від захвату Ксенія Мішина і вдарилася в танці.

"Еллерт, Елвіс. Все що на "Е" - Мішиної", - прокоментував реакцію Ксенії Мішиної Григорій Решетник.

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