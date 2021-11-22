Популярна українська актриса, перша "холостячка" Ксенія Мішина насмішила поведінкою за лаштунками танцювального шоу, влаштувавши змагання з ведучою «Танців з зірками» Іванною Онуфрійчук.
Як пише Politeka.net, в Instagram у телеведучої з'явилося відео, яке знімали за лаштунками шоу. Мішина була одягнена в театральний костюм, в який її нарядили для виступу. Дівчатам потрібно було на швидкість говорити асоціації, які виникали у них в голові на різні імена. Виглядало це змагання дуже забавно.
«А які у вас перші асоціації з цими іменами? Вмикайте звук і зіграйте зі мною і @misha.k.ua у гру", - підписала відео зірка.
У коментарях шанувальники залишили красуні масу відгуків.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Ведучий Остапчук потряс кадрами важкої ДТП, від машини нічого не залишилося: "Влетів у бензовоз"
Українці прийшли під Офіс президента, втрутилася поліція: кадри заворушень у Києві
Злату Огневич спантеличили каверзним питанням на "Холостячці": "Я про це навіть не думала"
Каменських в прозорих ботфортах і міні змусила заздрити дружину продюсера "Квартал 95": "Нереально..."
"Відео Супер. Мені так сподобалося", "Ви такі смішні", "Ну мені і без звуку зрозуміло, що це найкрасивіші жінки України, з якими я працювала», "Ну ви даєте", "Іванна, ви така мила", "Круто придумали", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ксенія Мішина рознервувалася і звернулася за допомогою: "у кого є така можливість...".
Раніше Politeka писала, що Мішина здивувала драматичними кадрами:"інтригує".
A ще Politeka повідомляла, що Мішина затягнула форми в шкіру:"відразу золота кнопка".