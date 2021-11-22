Популярна українська актриса, перша "холостячка" Ксенія Мішина насмішила поведінкою за лаштунками танцювального шоу, влаштувавши змагання з ведучою «Танців з зірками» Іванною Онуфрійчук.

Як пише Politeka.net, в Instagram у телеведучої з'явилося відео, яке знімали за лаштунками шоу. Мішина була одягнена в театральний костюм, в який її нарядили для виступу. Дівчатам потрібно було на швидкість говорити асоціації, які виникали у них в голові на різні імена. Виглядало це змагання дуже забавно.

«А які у вас перші асоціації з цими іменами? Вмикайте звук і зіграйте зі мною і @misha.k.ua у гру", - підписала відео зірка.

У коментарях шанувальники залишили красуні масу відгуків.

"Відео Супер. Мені так сподобалося", "Ви такі смішні", "Ну мені і без звуку зрозуміло, що це найкрасивіші жінки України, з якими я працювала», "Ну ви даєте", "Іванна, ви така мила", "Круто придумали", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина рознервувалася і звернулася за допомогою: "у кого є така можливість...".

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