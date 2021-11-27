Известный украинский певец, лидер коллектива DZIDZIO (Михаил Хома) рассказал подробности своего развода с певицей SLAVIA (Ярослава Притула).

Михаил Хома и Ярослава Притула официально оформили брак в 2013 году после продолжительных отношений. А в 2021 году пара заявилао разводе, всколыхнув общественность. В новом интервью для программы "Зірковий шлях" DZIDZIO рассказал новые подробности ситуации.

DZIDZIO главной причиной развода называет то, что они со SLAVIA были слишком разными.

"Я ложусь спать, Слава еще что-то делает. Я встаю, а Слава еще спит. Надо было взять ответственность, сказать: "Стоп. Так больше не будет. Слава, я хочу быть счастливым и хочу видеть тебя счастливой". Поэтому, набравшись смелости, заявил, сказал, что мы разводимся. И сейчас думаю, что это был самый правильный момент в моей жизни. Это неправильно – жить в отравленном состоянии. И самому кислым ходить, вечно домой не хочу, и ей испортить жизнь", – рассказал артист.

DZIDZIO уверен, что решение о разводе было самым правильным моментом в его жизни.

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