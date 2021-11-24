Бывшая жена популярного исполнителя Dzidzio певица Slavia ответила на вопросы поклонников и показала вид из своего дома в Киеве.

Как пишет Politeka.net, известный украинский исполнитель Михаил Хома, который построил успешную карьеру под псевдонимом Dzidzio много лет прожил в браке с Ярославой Фомой (девичья фамилия Притула). В этом году пара всколыхнула шоу-бизнес известием о разводе. Сейчас они занимаются карьерой: Dzidzio продолжает выступать, снял комедии "Где деньги" и "Звезды по обмену", а Ярослава начала петь и уже выпустила несколько треков под псевдонимом Slavia.

В своем Instagram бывшая жена Dzidzio часто показывает, как прошел ее день, делится личными фотографиями и видео, а также отвечает на вопросы. Недавно поклонники поинтересовались, где сейчас живет певица.

Slavia записала сторис и показала вид из шикарной квартиры в Киеве.

"В Киеве сегодня выпал первый снег, а у вас? Хочу в лето, но первому снегу радуюсь вместе со всеми", - написала Slavia.

Также певица поздравила всех с первым снегом, который покрыл улицы столицы.

"Я, наверное, единственная, кто еще не выложил видео о первом снеге, поэтому всех поздравляю с первым снегом", - сказала певица.

Заметим, что после развода Slavia осталась жить в роскошной квартире в Киеве, которую они с Dzidzio покупали, еще будучи в браке.

Ранее Politeka писала, что DZIDZIO объяснил, почему оттягивал развод со Slavia: "Мог это сделать быстрее, но...".

Напомним, что экс-супруга Дзидзьо SLAVIA в роскошном свадебном платье ослепила красотой: "нежная невеста".

A еще Politeka сообщала, что разведенная Slavia в кожаном мини поразила нескромным образом: "Корона держится как влитая".