Розлучення Dzidzio (Михайло Хома) і його дружини співачки Slavia (Ярослава Хома) став одним з найскандальніших - одкровення дівчини про зоряного чоловіка і життя в його тіні сколихнули мережу.

Як повідомляє Politeka.net, SLAVIA опублікувала в Stories відео, в якому розповіла, що приїхала в Новояворівськ, щоб попрощатися з квартирою, в якій жила з чоловіком. Артистка також показала фотографії з весілля і бутоньєрки.

Вона зізналася, що любить зберігати знакові речі, але для неї квартира в Новояворську перетворилася на прощання з минулим.

Також співачка показала свою весільну сукню. Вона приміряла шикарні сукні з пишною спідницею по коліно, корсетним ліфом, який спокусливо підкреслює декольте. Зірка завила волосся в дрібні кучері, розпустивши їх по плечах. Доповнила SLAVIA наряд білими туфлями на підборах. З неї вийшла ніжна наречена.

Сукню їй пошила дизайнер Оксана Муха - автор вишуканих, стильних, елегантних весільних та вечірніх суконь. Засновниця сімейного бізнесу та однойменної торгової марки. SLAVIA залишилася задоволена і дуже вдячна їй.

Нагадаємо, Slavia відповіла на питання про інших жінок Dzidzio, пригадавши дзвінки ночами: "Що це?"

Як Politeka писала, Slavia зізналася, яку серйозну помилку допустила в шлюбі з Dzidzio.

Також Politeka розповідала, колишня дружина Дзідзьо Slavia вперше після розлучення зізналася в страху.