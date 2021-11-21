Колишня дружина музиканта Дзідзьо, співачка SLAVIA, в ефектному образі з короткою спідницею розповіла про те, коли жінці пора приміряти корону.

Ярослава Притула (справжнє ім'я артистки) поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому знаменитість вирішила поміркувати на тему того, як жінка може домогтися свого.

Так, виконавиця опублікувала короткий чотиривірш:

"Коли всередині гине скиглик…

І не турбує, що скаже зграя…

Коли сама собі - перший критик…

Корона тримається, як влита".

Можна припустити, що це слова з її нової пісні.

Ці вірші SLAVIA супроводила свіжим фото, на якому позувала в ефектному образі. На ній була коротка чорна спідниця "під шкіру" і сорочка з золотистим металевим відливом. Доповнювали образ маленька бежева сумочка і високі чоботи.

Шанувальники співачки тут же почали коментувати її пост.

"Красуня!", "Класична Шанель точно справжня, кавалеру респект!", "Ви неймовірна", " дуже добре виглядаєш, красуня!", "Відчуваю, пісня буде сильна", "відверто...", "Краса врятує світ", - пишуть люди.

Нагадаємо, розведений Дзідзьо засвітився в обіймах своєї головної жінки, Slavia не змовчала.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Дзідзьо Slavia зважилася розпрощатися з пам'ятними речами з весілля.

Також Politeka писала, що Slavia відповіла на питання про інших жінок Dzidzio, пригадавши дзвінки ночами.