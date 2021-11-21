Колишня дружина музиканта Дзідзьо, співачка SLAVIA, в ефектному образі з короткою спідницею розповіла про те, коли жінці пора приміряти корону.
Ярослава Притула (справжнє ім'я артистки) поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому знаменитість вирішила поміркувати на тему того, як жінка може домогтися свого.
Так, виконавиця опублікувала короткий чотиривірш:
"Коли всередині гине скиглик…
І не турбує, що скаже зграя…
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Коли сама собі - перший критик…
Корона тримається, як влита".
Можна припустити, що це слова з її нової пісні.
Ці вірші SLAVIA супроводила свіжим фото, на якому позувала в ефектному образі. На ній була коротка чорна спідниця "під шкіру" і сорочка з золотистим металевим відливом. Доповнювали образ маленька бежева сумочка і високі чоботи.
Шанувальники співачки тут же почали коментувати її пост.
"Красуня!", "Класична Шанель точно справжня, кавалеру респект!", "Ви неймовірна", " дуже добре виглядаєш, красуня!", "Відчуваю, пісня буде сильна", "відверто...", "Краса врятує світ", - пишуть люди.
Нагадаємо, розведений Дзідзьо засвітився в обіймах своєї головної жінки, Slavia не змовчала.
Як повідомляла Politeka, екс-дружина Дзідзьо Slavia зважилася розпрощатися з пам'ятними речами з весілля.
Також Politeka писала, що Slavia відповіла на питання про інших жінок Dzidzio, пригадавши дзвінки ночами.