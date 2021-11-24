Соліст групи Дзідзьо Михайло Хома розповів про розлучення зі співачкою SLAVIA (Ярослава), давши інтерв'ю для "Зіркового шляху".

Як пише Politeka.net, Михайло Хома і Ярослава офіційно оформили шлюб в 2013 році. А вже в 2021 році пара заявила, що вирішила розлучитися. SLAVIA продовжила займатися своєю кар'єрою співачки, якою Михайло був спочатку не дуже задоволений. У новому інтерв'ю для "Зіркового шляху" Хома розповів нові подробиці про своє розлучення з Ярославою.

"Це сталося. Я був перший, хто розв'язав цей мішок. Потрібно бути чесним з собою. Одружився трикутник на квадраті і вони удвох придумали ідеальні круглі двері додому. Как? Хто не правий, хто правий? Не входить не квадрат ні трикутник в ті двері додому круглі", - сказав Михайло.

Також Хома розповів, наскільки складний розлучення, особливо для відомої людини.

"У відомих людей синяк сильніший. Більше хвалять і більше лають. Тому ми на це свідомо йшли. Я знав, що у мене так буде. Я міг це зробити швидше, але боявся яка реакція буде у людей. Як так красива дівчина і він її кидає. Що не так?",- поділився Хома.

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