Солист группы Дзидзьо Михаил Хома рассказал о разводе с певицей SLAVIA (Ярослава), дав интервью для "Зіркового шляху".
Как пишет Politeka.net, Михаил Хома и Ярослава официально оформили брак в 2013 году. А уже в 2021 году пара заявила, что решила развестись. SLAVIA продолжила заниматься своей карьерой певицы, которой Михаил был изначально не очень доволен. В новом интервью для "Зірікового шляху" Хома рассказал новые подробности о своем разводе с Ярославой.
"Это произошло. Я был первый, кто развязал этот мешок. Нужно быть честным с собой. Женился треугольник на квадрате и они вдвоем придумали идеальные круглые двери домой. Как? Кто не прав, кто прав? Не входит не квадрат ни треугольник в те двери домой круглые", - сказал Михаил.
Также Хома рассказал, насколько сложен развод, особенно для известного человека.
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"У известных людей синяк сильнее. Больше хвалят и больше ругают. Поэтому мы на это сознательно шли. Я знал, что у меня так будет. Я мог это сделать быстрее, но боялся какая реакция будет у людей. Как так красивая девушка и он ее бросает. Что не так?", - поделился Хома.
Напомним, Slavia ответила на вопрос о других женщинах Dzidzio, припомнив звонки по ночам
А еще Politeka сообщала, что DZIDZIO нестандартно объяснил причину развода со Slavia
Также Politeka писала, что Пономарев заинтриговал признанием о том, что объединяет его с DZIDZIO