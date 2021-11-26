Скандал в семье известного украинского певца Виктора Павлика набирает обороты – нынешняя супруга артиста Екатерина Репяхова решила подать в суд на его третью жену Ларису Созаеву.

Как пишет Politeka.net, об этом 27-летняя Екатерина Репяхова сообщила на своей странице в Инстаграм.

Репяхова показала видео, в котором Лариса Созаева ее оскорбляет.

«Ты очень наглая тварь. Ты хладнокровная тварь. Ты готовилась к свадьбе совершенно спокойно, когда мой сын умирал. Тебя это особо не печалило. А сейчас почему-то ты решила, что я наняла ботов. Зачем мне это делать? Оставь меня в покое. Ты мне не нужна», – говорила Созаева.

Екатерина Репяхова ответила, что когда они с Виктором Павликом готовили свадьбу Паша был в ремиссии.

Отметим, сын артиста от третьей супруги Павел Павлик умер после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием в августе 2020 года в возрасте 21 года.

Также Екатерина Репяхова сообщила, что нашла адвоката и намерена привлечь Созаеву к ответственности в суде за оскорбления в ее адрес.

Ранее Екатерина заявила, что ее блог в Instagram пытаются уничтожить и тонко намекнула, кто за этим стоит.

Politeka писала, что Павлик жестко обратился к бывшей после скандала с молодой женой: «Я тебе ничего не должен»

Напомним, что жена Виктора Павлика решила подправить свою внешность: кадры из клиники.

A еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика Репяхова рассказала, что ее хотят уничтожить и намекнула, кто за этим стоит: "Не может простить мне..."