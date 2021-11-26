Украинский певец Макс Барских, который недавно стал обладателем российской музыкальной премии, снял довольно необычный клип с Аланом Бадоевым.

Макс Барских после небольшого перерыва решил выпустить оригинальный клип «Tequila Sunrise», который стал вторым англоязычным треком из будущего альбома музыканта. На ютуб-канале исполнителя также появилось краткое описание его работы.

Пьянящие гитарные рифы, смелая лирика и страстное contemporary — таков рецепт новой работы Барских, который решил показать новую сторону себя. С новым звучанием Барских также обновил и танцевальный стиль.

По словам Алана Бадоева, в этом клипе было принято решение совместить кино и театральное повествование. Это позволило максимально оголить чувства, которыми Макс делится в песне.

«Можно слушать бесконечно!; Думала всё, больше хитов в этом году не будет, но Макс порадовал; Дорогой Макс! Ждём с нетерпением эту бомбу!!!🔥🔥; Это бомба, браво всей команде, шедевр. Ты самый лучший певец. С удовольствием слушаю все песни; 🔥Наконец-то прежний Макс возвращается, безо всякой наигранно-маскарадной клоунады!))» - пишут фанаты.

Напомним, недавно артист стал победителем премии MTV Europe Music Award в номинации Best MTV Russia Act.

Макс Барских посетил церемонию вручения премии в Будапеште. На своей странице певец показал фото, на которых позировал со своей статуэткой.

Напомним, ведущий "Танців з зірками" Барских без рубашки впечатлил накачанным телом.

Как сообщала Politeka, подружка Макса Барских Романова в алом купальнике впечатлила формами и развлечениями на пляже.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Романова засветилась в обнимку с Максом Барских.