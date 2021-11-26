Известный украинский актер Остап Ступка поделился тяжелыми воспоминаниями о последних днях жизни своего отца, легендарного артиста Богдана Ступки.
Как сообщает Politeka.net, об этом Остап Ступка рассказал в Интервью ЖВЛ.
«Срочного его переправили в Мюнхен. Мы улетели вместе с ним и были все время там. Уже потом и Дмитрий прилетал, мы с Ириной улетели, мама прилетела. Мы все имелись конечно. Одна операция была, вторая операция была», - рассказал актер.
Остап Ступка добавил, что, несмотря на свое состояние, Богдан Ступка старался помогать другим и интересовался делами театра.
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«Он был оптимистичен всегда, оптимистичным человеком, но я просто видел его глаза… когда человек осознает определенные вещи, необратимые… это такие штуки, тяжелые, конечно», - рассказал актер.
Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года в возрасте 70 лет. Тогда Остап Ступка сообщил, что причиной смерти стало сердечное приступ на фоне рака костей.
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