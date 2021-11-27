Жена известного артиста и актера из "Квартал 95" Степана Казанина - Наталья рассказала, где они "потеряли" старшего сына.
Как передает Politeka.net, Степан (Сергей) Казанин является популярным актером "Квартал 95" и ведущим. Он, как и многие комики, прославился благодаря своему участию в КВН, после чего, начал светиться во многих юмористических проектах. Артист уже 28 лет в браке с дизайнером Натальей.
Так, на этот раз жена артиста опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Наталья и Степан Казанины позируют на фото вместе со своим младшим сыном - Петром.
В комментариях под фото спросили, где же старший сын Казанина - Степан.
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Жена артиста "Квартал 95" призналась, что старший сын Степан Казанин учится в Москве.
"Старший у нас в Москве учится. Сложно поймать на фотосессию", — рассказала Наталья.
Напомним, что Степан Казанин рассказывал Кате Осадчей в "Світському житті", что отправил старшего сына учиться в Москву на математический факультет.
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