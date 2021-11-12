Известный телеведущий и актер Степан (Сергей) Казанин рассказал о дальнейшей судьбе "Вечернего квартала" и "Женского квартала".

Как передает Politeka.net, Степан (Сергей) Казанин является популярным актером "Квартал 95" и ведущим. Он, как и многие комики, прославился благодаря своему участию в КВН, после чего, начал светиться во многих юмористических проектах.

Так, на этот раз актер опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Степан Казанин заговорил о дальнейшей судьбе таких проектов, как "Вечерний квартал" и "Женский квартал".

"Дорогие наши, любимые. В эту субботу 13 ноября состоится грандиозный проект! Это два новых премьерных показа. Стартует "Вечерний квартал" на телеканале "1+1" в 20:15. Продолжает его в 22:10 "Женский квартал", тоже премьера. Это, конечно, бомба! Три с половиной часа юмора. Такого еще не было", - рассказал Степан Казанин.

Также, актер показал, как готовится к этим мероприятиям, приготавливая курицу.

"Значит, я уже готовлюсь к этому мероприятию, позвал друзей. Советую вам тоже пригласить, может друзья что-то принесут к курочке. Да, и кстати, хотелось бы передать эту эфстафету и спросить у наших курочек из "Женского квартала", как они готовятся, конкретно Настя, Катя, Лера, как вы готоветесь к этому грандиозному мероприятию?", - спросил актер "Квартал 95".

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