Актер Степан (Сергей) Казанин, звезда "Квартал 95", показал, как развлекается с домашним любимцем, записав видео для Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Степан (Сергей) Казанин стал популярным ведущим и актером студии "Квартал 95". Как и множество других комиков, звезда начинал свою карьеру в КВН, а после этого играл в других юмористических шоу. Не забывает Степан и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На видео Казанин показал маленькую красную игрушку. Он ее прилепил к столу в своем доме, а после этого разрешил собаке ее взять. Собака по кличке Конор сразу схватил красную игрушку.

"Игрушки для собак недорого!", - написал Степан под видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Конор ваш - красавчик", "Какой хороший", "Класс", Конорюша", "Огонь".

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