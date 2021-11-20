Актер Степан (Сергей) Казанин, звезда "Квартал 95", показал, как развлекается с домашним любимцем, записав видео для Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Степан (Сергей) Казанин стал популярным ведущим и актером студии "Квартал 95". Как и множество других комиков, звезда начинал свою карьеру в КВН, а после этого играл в других юмористических шоу. Не забывает Степан и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На видео Казанин показал маленькую красную игрушку. Он ее прилепил к столу в своем доме, а после этого разрешил собаке ее взять. Собака по кличке Конор сразу схватил красную игрушку.
"Игрушки для собак недорого!", - написал Степан под видео.
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Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Конор ваш - красавчик", "Какой хороший", "Класс", Конорюша", "Огонь".
Напомним, Казанин сделал важное заявление о судьбе "Квартал 95" и "Женского квартала"
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