Телеведущая Катя Осадчая, которая родила три месяца назад третьего ребенка, похвасталась фигурой в купальнике, позируя на пляже в ОАЭ.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной отечественной телеведущей. У звезды есть трое сыновей - 19-летний Илья, которого знаменитость родила от первого брака, а также 4-летний Иван и 3-месячный Даниил, которых Катя родила от мужа Юрия Горбунова. А на днях Осадчая улетела в ОАЭ, пока звездный супруг отправился в Париж. И Катя решила в Инстаграм показать, как выглядит в купальнике после недавних родов.

На фото Осадчая была в черном мини-купальнике, позируя на пляже. Звезда поделилась несколькими снимками, показав себя во всей красе.

"Фото в купальнике вернулись в ленту, но еще есть над чем работать, чудеса не попадаются, лишние кило сами не идут, к сожалению", - написала звезда под фото.

"Отлично", - написала Леся Никитюк.

Фанаты поставили более 17 тысяч лайков и написали комментарии:

"Невероятный цвет воды", "Трое деток. Идеальная фигура", "Катя, ничего лишнего нет. Вы в прекрасной форме", "Как, как можно выглядить так круто после родов?", "Судя по фигуре. Детей вам аист принес".

Напомним, Горбунов показал, как сегодня выглядит место гибели принцессы Дианы

А еще Politeka писала, что Юрий Горбунов показал, как проводит время в Париже, пока Осадчая работает

Также Politeka сообщала, что Осадчая с Горбуновым покинули Украину, разъехавшись в разные стороны



