В сети показали анонс нового выпуска шоу "Україна має талант", в котором появился давний соперник члена жюри Евгения Кота.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале программы "Україна має талант" опубликовали видео, которое является анонсом нового выпуска шоу. В нем помимо заклинателей собак и воздушных волшебников можно увидеть интересного участника. Это танцор Александр Лещенко, который был соперником судьи Евгения Кота в шоу "Танцуют все" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В ролике показали фрагменты выступления Лещенко и реакцию на него Евгения Кота. "Обскакал меня в первом сезоне "Танцуют все", - коротко прокомментировал судья талант-шоу.

Отметим, что Евгений Кот принимал участие не только в шоу "Танцуют все", но и победил в "Танцях со звездами", где был партнером актрисы Ксении Мишиной. Собственно, вместе с Мишиной он сейчас сидит в жюри программы "Україна має талант". Также за судейским столом в новом сезоне проекта к ним присоединился комик и телеведущий Сергей Притула.

Напомним, Супруга Жени Кота появилась на "Україна має талант", Притула молчать не стал: "Зачем она сюда пришла?".

Как сообщала Politeka, "Україна має талант", двойник знаменитого певца покусился на сердце "Холостячки" Мишиной: "Эллерт, Элвис...".

Также Politeka писала, что Участница "Україна має талант" поразила рок-вокалом судей, видео: "У меня челюсть отпала".