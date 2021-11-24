Жена хореографа Евгения Кота, который стал судьей "Україна має талант", Наталья Татаринцева неожиданно пришла на шоу, чем разгневала другого судью Сергея Притулу.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице нового сезона шоу "Украї має талант", судьями которого стали Сергей Притула, Евгений Кот и Ксения Мишина, на Youtube заинтриговали зрителей и показали фрагмент видео из нового выпуска проекта.

Так, на сцене "Україна має талант" появится жена судьи шоу Евгения Кота - чемпионка мира по акробатике на пилоне Наталья Тараринцева.

Хотя, по словам хореографа, он не знал о том, что его жена собралась показать свой талант перед судьями "Україна має талант", Сергей Притула не стал молчать.

"Это неправильно, чтобы жена члена жюри приходила на шоу... Иди там посиди", - сказал Пристройка.

Так, чтобы Татаринцева смогла покать свой талант, Евгений Кот был вынужден покинуть кресло судьи и отправился за кулисы шоу к ведущему Григорию Решетнику.

В комментариях поклонники написали свое мнение о решении Наталии.

"Ну и пусть танцует! Что тут такого? Красавица!", "Оценивать нужно талант и тот кропотливый и ежедневный труд, а не то, кто у нее муж. Если она талантлива, то почему не поставить три "да"?", "Если человек талантлив, какое имеет значение, кто муж, это его труд, его заслуга", "Ну и что, что это жена жюри? она что, не человек, и не имеет талантов?",- написали в сети.

Но были и такие, кому не понравилось: "Она ведь уже была здесь. до финала дошла. СТБ нарушает правила", "Неправильно, так нельзя", "Могла просто выступить вне конкурса. она же чемпионка мира. профессионал. некрасиво как-то получилось", "Зачем она сюда пришла???!!!!", "А почему она пришла именно сейчас,программе уже много лет, занимается она танцами тоже много лет,как то всё странно очень".

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