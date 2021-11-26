Украинская певица Злата Огневич, ставшая главной героиней шоу «Холостячка», подогрела интригу к финалу и опубликовала интересный кадр с церемонии перед выпуском нового эфира.

Перед стартом очередного эфира, Злата решила показать яркий образ для церемонии и заодно подогреть интерес к выпуску. Совсем немного осталось к финалу, поэму певица старается всячески избегать вопросов о победителе, но размышляет об отношениях.

«Всего лишь ДВА выпуска Холостячки и финал 🌹 Кто же ОН? Я совершу ошибку или сделаю верный выбор? Поверьте, история моя трогательная, красивая и драматичная. Уже не терпится поделиться с Вами 💋» - высказалась Огневич в ярком образе.

Поклонники поспешили ответить на образ и размышления Златы:

«Злату и Диму жду; Максим Тарапата❤️; Максим лучший; Злата+ Свечкоренко- и будет все; Очень интересно,!!! Я За Андрея😍!; Никого что-ли?))); За Макса); А вот насчёт драматичности интересно…😂 надеюсь, вы сделаете верный выбор, сердцем 🔥; Максим топ обожаю его 😽💘; Дима лучший, но он для другой женщины. Злате нужен пиар.. и всё, очень жаль; Диму выберите и будет вам счастье ❤️; Андрея надо было выбирать! Он самый лучший был бы муж!!!».

Также ранее Злата поделилась довольно смелыми кадрами на своей странице в Instagram, и сделала интересное признание.

«Каждая встреча - неслучайна. Я верю в притяжение людей и крутой результат, который возникает после такого притяжения», - отметила Злата Огневич.

Также Злата Огневич рассказала, о том, как принимает решения.

Напомним, победителя Холостячки "раскусили" после знакомства Златы Огневич с его родителями: «Пора завершать шоу»

Как сообщала Politeka, фаворит "Холостячки" Златы Огневич признался, сколько женщин у него было после развода: "Нельзя растворяться".

Также Politeka писала, что Злата Огневич вышла в свет в подарке от мужчины, которого выгнала из "Холостячки": "Ношу с удовольствием".