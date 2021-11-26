Певица Кристина Соловий, которая полюбилась публике после участия в шоу «Голос країни», где она была фавориткой фронтмена «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука, показала эффектный образ рядом с Сашей Чемеровым.

Как пишет Politeka.net, бывший участник группы Димна суміш и Соловий 26 ноября представили совместную песню «Біжи, тікай», которую написал Чемеров. Композиция посвящена нездоровым отношениям, которые приносят боль.

По случаю премьеры Соловий поделилась в своем Инстаграм совместными фото с Чемеровым. На фото певец позировал в простом черном костюме и белой футболке. Кристина же выбрала эффектное узкое черное платье на тонких бретельках. На одном из снимков она томно приподняла его юбку, слегка отклонившись назад.

Образ певицы дополнила романтичная укладка с легкими волнами и макияж с красной помадой.

«Мы словно лишены небес», - подписала кадры Соловий.

Поклонники певицы тут же отреагировали.

«Это Иво Бобул?», «Очень круто», «Очень крутая песня. Бомбический дуэт», «Какая же…», «Рад, что Саша активно занялся раскруткой своей карьеры, вместо продюсирования других», «Очень задело», - пишут люди.

Напомним, любимица Вакарчука и звезда "Голосу країни" обратилась с проникновенной речью.

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