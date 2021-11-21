Начинающая артистка из Украины Кристина Соловий, которая была одной из конкурсанток талант-шоу "Голосу країни" и стала подопечной фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, показала роскошный образ, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, исполнительница Кристина Соловий является известной отечественной артисткой, которая недавно выпустила мини-альбом. Звезда заявила о себе, придя на "Голос країни", где в команде Вакарчука дошла до полуфинала. После этого звездный солист группы "Океан Эльзы" стал продюсером певицы. Не забывает Соловий и о соцсети Инстаграм, где делится с поклонниками всем интересным из своей жизни.

На новом фото Кристина была в красном платье с декольте. Звезда стояла на фоне моря, смотря в камеру. Образ Соловий дополнила ярким мейкапом.

"Свободным сердце не будет, не будет. Пока ты живешь, пока ты любишь. За прошлым грустишь будешь, но живешь ты, пока любишь. Настроение: Львовский", - была подписана фотография.

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