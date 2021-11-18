Певица Кристина Соловий, которая является участницей "Голосу країни" и любимицей Святослава Вакарчука, показала себя в необычном образе, рассказав о занятии музыкой.

Как пишет Politeka.net, Кристина была участницей шоу "Голос країни". Там ее заприметил Святослав Вакарчук, который стал продюсировать молодое дарование. Недавно Соловий выпустила мини-альбом "Rosa Ventorum II", в котором всего четыре песни. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Кристина была в блузе и кофте, но без штанов. Звезда стояла у стенки, демонстрируя худенькие ноги.

"Когда я ворвалась в столицу и начала заниматься музыкой – это была "крысиные бега", и они даже сейчас иногда меня поглощают. Я смотрю на других молодых артистов, как они пытаются быть везде, как стараются быть лучше себя, других, постоянно себя с кем-то сравнивают. Это очень изнуряет, человек быстро выгорает. Я не хочу быть одним из таких людей, поэтому стараюсь слушать себя и всем советую поступать так же. Вы проживаете свою жизнь не для того, чтобы кому-нибудь понравиться. Ибо как бы вас ни грели все эти условные "лайки", в итоге вы от этого счастливыми не станете. Будьте внимательны к себе и ко всему, что вы делаете", - написала Соловий.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень правильные слова. Поддерживаю", "Ресурс дает не ругательства, а твой внутренний компас, который прокладывает верный курс с оптимальной скоростью", "Говорят, если сравнивать, то только с собой в прошлом. Не знаю кому как, а это тоже пожалуй немного тяжело, поэтому можно просто жить и быть".

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