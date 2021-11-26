Известный украинский певец DZIDZIO (настоящее имя Михаил Хома) признался, что однажды стал жертвой мошенников и «попал» на крупную сумму денег.

Как пишет Politeka.net, неприятной историей исполнитель поделился в программе «Зірковий шлях». Артист рассказал о своем отношении к социальным сетям и о том, что в основном у него хорошие взаимоотношения со своими подписчиками. Однако, иногда среди них попадаются и непорядочные люди.

По словам Дзидзьо, однажды он попался на удочку мошенников: для манипуляции они использовали историю с ребенком.

«Были такие, что меня разводили на деньги. Манипулировали, что родился ребенок: «дай взаймы» сначала одну сумму, потом вторую, потом в 2 раза больше, чем предыдущие два раза. Это большие деньги даже для меня были, но я повелся. Если я дам, то ребенок выживет. Я отдал для того, чтобы спасти жизнь ребенка», - признался певец.

Дзидзьо добавил, что мошенники были его давними знакомыми. Это были люди, которых он знал по своему фан-клубу.

Артист добавил, что после этой истории более осторожен с одалживанием денег.

Напомним, Настю Каменских едва приступ не хватил из-за выходки Дзидзьо на шоу "Маска".

Как сообщала Politeka, DZIDZIO объяснил, почему оттягивал развод со Slavia.

Также Politeka писала, что Цибульская засветила, как Дзидзьо выглядел до популярности.