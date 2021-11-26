Известный украинский певец Александр Пономарев озадачил своих поклонников странным замечанием о пчелах и мухах, опубликованным в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, артист поделился новым постом вечером в пятницу.
Пономарев опубликовал фото, на котором выглядел стильно и уверенно. Певец позировал в черных брюках и рубашке, а также белом пиджаке, который на контрасте с остальной одеждой придавал его образу изюминку.
Артист стоял, засунув руку в карман и спокойно улыбаясь. Однако, несмотря на добродушный вид и расслабленную позу, послание исполнителя озадачило его фанатов.
«Добрый вечер! Желаю нам всем не быть мухами, а быть пчелами», - написал Пономарев.
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В комментариях отметили, что такие слова явно на что-то намекают.
«Такие пожелания просто так не возникают...Должна быть причина. Всё хорошо?», - написала одна из поклонниц артиста.
«У меня да, слава Богу!», - ответил Пономарев.
Другие комментаторы также отреагировали.
«Красивый», «Лучший», «Мухи отдельно – борщ отдельно!», «Супер-мен», «Вы шикарны», «Молодец», - пишут люди под постом артиста.
Напомним, Пономарев показал сына-красавца от экс-жены, которая на 13 лет его младше.
Как сообщала Politeka, разведенный Пономарев в компании молодых красоток подразнил Дзидзьо.
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