Известный артист Александр Пономарев, который недавно выпустил новую песню с Дзидзьо, показал себя в компании девушек в роскошных платьях.
Как передает Politeka.net, Александр Пономарев является известным украинским артистом и продюсером. Он был дважды женат, первый брак у него был с Аленой Мозговой, с которой у них появилась дочь Женя. А в 2012-ом году он развелся со своей женой - Викторией Мартынюк, с которой у них есть сын - Саша. С тех пор он держит в секрете свою личную жизнь.
Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Александр Пономарев в черном костюме, который надет на черную рубашку, стоит в компании молодых музыканток в роскошных платьях. Как указывает певец, это его коллеги, а Дзидзьо пропустил этот момент.
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Дзидзьо все пропустил", — рассказал Александр Пономарев.
Поклонники оставили несколько комментариев под фото артиста: "Феноменальная альтистка", "Волшебно! Успехов вам!", "Огонь".
Напомним, что недавно Александр Пономарев и Дзидзьо выпустили новую песню "Пазлы".
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