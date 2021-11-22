Известный артист Александр Пономарев, который недавно выпустил новую песню с Дзидзьо, показал себя в компании девушек в роскошных платьях.

Как передает Politeka.net, Александр Пономарев является известным украинским артистом и продюсером. Он был дважды женат, первый брак у него был с Аленой Мозговой, с которой у них появилась дочь Женя. А в 2012-ом году он развелся со своей женой - Викторией Мартынюк, с которой у них есть сын - Саша. С тех пор он держит в секрете свою личную жизнь.

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Александр Пономарев в черном костюме, который надет на черную рубашку, стоит в компании молодых музыканток в роскошных платьях. Как указывает певец, это его коллеги, а Дзидзьо пропустил этот момент.

"За кулисами Дворца "Украина" в компании прекрасных коллег-музыкантов 😁

Дзидзьо все пропустил", — рассказал Александр Пономарев.

Поклонники оставили несколько комментариев под фото артиста: "Феноменальная альтистка", "Волшебно! Успехов вам!", "Огонь".

Напомним, что недавно Александр Пономарев и Дзидзьо выпустили новую песню "Пазлы".

Ранее сообщалось, Пономарев и Дзидзьо новым видео зацепили украинцев, Slavia не сдержалась: "Пусть каждый..."

Также, разведенный Дзидзьо засветился в объятиях своей главной женщины, Slavia не смолчала: "Это..."

Politeka рассказывала, Пономарев вместе с Дзидзьо подготовили сюрприз для украинцев: "Уже видно, что..."