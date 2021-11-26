Дочь звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец покрасовалась на камеру новой стрижкой, показав, как теперь выглядит в своем повседневном образе.

Как пишет Politeka.net, 18-летняя Маша Кравец поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

Как известно, девушка уже давно не живет с родителями, вместо этого снимая жилье с подругой. Как рассказывала Кравец, она сама предложила дочери съехать, когда они с мужем узнали, что у них родятся двойняшки, а места в квартире было мало.

Маша всерьез увлекается танцами, и периодически публикует в соцсетях видео со своими выступлениями. Недавно девушка перекрасилась в черный цвет и сделала себе пирсинг в носу.

Однако, на этом ее эксперименты с внешностью не закончились. На новых снимках Кравец-младшая покрасовалась своей недавно отстриженной челкой.

На фото Маша сидела перед камерой в стильной красной рубашке. Ее волосы были собраны в высокий хвост, который дополняла челка.

Подписчики девушки не смогли пройти мимо.

«Ай какая», «красотка такая», «Лучшая», «прекрасна», «челка так идет», «Тебе идёт такая причёска», «нереально», «Безумно идёт чёлка», - пишут люди.

Напомним, 18-летняя дочь Кравец после пирсинга устроила еще один эксперимент с внешностью.

Как сообщала Politeka, дочь Кравец из "Квартал 95" впечатлила достижениями в новом хобби.

Также Politeka писала, что 18-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" показала стильный образ, надев осеннее пальто.